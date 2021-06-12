Украинская сборная по футболу прибыла в Нидерланды, где уже 13 июня сыграет в первом туре группового этапа Евро-2020.

Матч с командой из Нидерландов состоится в Амстердаме на Йохан Кройф Арена в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Также в повторе игру можно будет посмотреть 14 июня в 6.55 на телеканале Футбол 2 и в 11.40 на Футбол 1.

Евро-2020: украинская сборная по футболу прибыла в Нидерланды / 4 фотографии

Таблица и расписание матчей Евро-2020

11 июня стартовал групповой этап Евро-2020, который продлится до 23 июня.

Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 мая, четвертьфиналы – 2-3 июля, полуфиналы – 6-7 июля.

Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Подробнее ознакомиться с турнирной таблицей и расписанием матчей Евро-2020 можно в материале Фактов ICTV.

Источник: УАФ

Фото: УАФ