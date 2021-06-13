Врач сборной Дании: Эриксен почти умер, но мы его откачали

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен, который накануне потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии, пережил остановку сердца.

Как рассказал врач сборной Мортен Боесен, когда медики подбежали к полузащитнику, тот еще дышал, однако почти сразу у него остановилось сердце и пропало дыхание.

— Он практически умер. Мы применили дефибриллятор и сделали ему непрямой массаж сердца, после чего Эриксена удалось вернуть с того света, — заявил доктор.

Комментировать возможность летального исхода полузащитника Боесен отказался, сославшись на то, что не располагает результатами обследования, которое было проведено футболисту в больнице.

Календарь Евро-2020

Уже третий день как началась основная часть Чемпионата Европы по футболу, который продлится до июля.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на легендарном лондонском стадионе Уэмбли.

Матчи Евро-2020 примут 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.