Долгожданное Евро-2020 стартует уже 11 июня и продлится до 11 июля. Открытие состоится на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч запланирован в Лондоне на легендарном Уэмбли.

Матчи Евро-2020 примут 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего на турнире сыграют 24 команды.

На стадии группового этапа каждая из сборных сыграет по три матча. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в стадию плей-офф выйдут четыре из шести команд, занявшие третьи строчки в своих квартетах.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Групповой этап стартует 11 июня и завершится 23 июня. Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы — 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.

Групповой этап

1 тур

Пятница, 11 июня

22:00 А Турция 0:3 Италия

Суббота, 12 июня

16:00 А Уэльс 1:1 Швейцария 19:00 В Дания 0:1 Финляндия 22:00 В Бельгия 3:0 Россия

Воскресенье, 13 июня

16:00 D Англия _:_ Хорватия 19:00 С Австрия _:_ Северная Македония 22:00 С Нидерланды _:_ Украина

Понедельник, 14 июня

16:00 D Шотландия _:_ Чехия 19:00 Е Польша _:_ Словакия 22:00 Е Испания _:_ Швеция

Вторник, 15 июня

19:00 F Венгрия _:_ Португалия 22:00 F Франция _:_ Германия

2 тур

Среда, 16 июня

16:00 В Финляндия _:_ Россия 19:00 А Турция _:_ Уэльс 22:00 А Италия _:_ Швейцария

Четверг, 17 июня

16:00 С Украина _:_ Северная Македония 19:00 В Дания _:_ Бельгия 22:00 С Нидерланды _:_ Австрия

Пятница, 18 июня

16:00 Е Швеция _:_ Словакия 19:00 D Хорватия _:_ Чехия 22:00 D Англия _:_ Шотландия

Суббота, 19 июня

16:00 F Венгрия _:_ Франція 19:00 F Португалия _:_ Германия 22:00 E Испания _:_ Польша

3 тур

Воскресенье, 20 июня

19:00 А Италия _:_ Уэльс 19:00 А Швейцария _:_ Турция

Понедельник, 21 июня

19:00 С Северная Македония _:_ Нидерланды 19:00 С Украина _:_ Австрия 22:00 В Россия _:_ Дания 22:00 В Финляндия _:_ Бельгия

Вторник, 22 июня

22:00 D Хорватия _:_ Шотландия 22:00 D Чехия _:_ Англия

Среда, 19 июня

19:00 E Словаччина _:_ Испания 19:00 E Швеция _:_ Польша 22:00 F Германия _:_ Венгрия 22:00 F Португалия _:_ Франция

Турнирная таблица

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. Италия 1 1 0 0 3 0 3 2. Швейцария 1 0 1 0 1 1 1 3. Уэльс 1 0 1 0 1 1 1 4. Турция 1 0 0 1 0 3 0

Группа В

№ Команда И П Н П З П О 1. Бельгия 1 1 0 0 3 0 3 2 Финляндия 1 1 0 0 1 0 3 3. Дания 1 0 0 1 0 1 0 4. Россия 1 0 0 1 0 3 0

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Нидерланды 2. Украина 3. Северная Македония 4. Австрия

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Хорватия 2. Шотландия 3. Англия 4. Чехия

Группа E

№ Команда И П Н П З П О 1. Швеция 2. Испания 3. Словакия 4. Польша

Группа F