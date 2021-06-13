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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Евро-2020: календарь и результаты матчей

Вемблі, Євро-2020

Долгожданное Евро-2020 стартует уже 11 июня и продлится до 11 июля. Открытие состоится на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч запланирован в Лондоне на легендарном Уэмбли.

Матчи Евро-2020 примут 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего на турнире сыграют 24 команды.

На стадии группового этапа каждая из сборных сыграет по три матча. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в стадию плей-офф выйдут четыре из шести команд, занявшие третьи строчки в своих квартетах.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Групповой этап стартует 11 июня и завершится 23 июня. Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы — 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Читайте
Путь к Уэмбли: все, что нужно знать о стадионах Евро-2020

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.

Групповой этап

1 тур

Пятница, 11 июня

22:00  А Турция 0:3 Италия

Суббота, 12 июня

16:00 А Уэльс 1:1 Швейцария
19:00 В Дания 0:1 Финляндия
22:00 В Бельгия 3:0 Россия

Воскресенье, 13 июня

16:00 D Англия _:_ Хорватия
19:00 С Австрия _:_ Северная Македония
22:00 С Нидерланды _:_ Украина

Понедельник, 14 июня

16:00 D Шотландия _:_ Чехия
19:00 Е Польша _:_ Словакия
22:00 Е Испания _:_ Швеция

Вторник, 15 июня

19:00 F Венгрия _:_ Португалия
22:00 F Франция _:_ Германия

2 тур

Среда, 16 июня

16:00 В Финляндия _:_ Россия
19:00 А Турция _:_ Уэльс
22:00 А Италия _:_ Швейцария

Четверг, 17 июня

16:00 С Украина _:_ Северная Македония
19:00 В Дания _:_ Бельгия
22:00 С Нидерланды _:_ Австрия

Пятница, 18 июня

16:00 Е Швеция _:_ Словакия
19:00 D Хорватия _:_ Чехия
22:00 D Англия _:_ Шотландия

Суббота, 19 июня

16:00 F Венгрия _:_ Франція
19:00 F Португалия _:_ Германия
22:00 E Испания _:_ Польша

3 тур

Воскресенье, 20 июня

19:00 А Италия _:_ Уэльс
19:00 А Швейцария _:_ Турция

Понедельник, 21 июня

19:00 С Северная Македония _:_ Нидерланды
19:00 С Украина _:_ Австрия
22:00 В Россия _:_ Дания
22:00 В Финляндия _:_ Бельгия

Вторник, 22 июня

22:00 D Хорватия _:_ Шотландия
22:00 D Чехия _:_ Англия

Среда, 19 июня

19:00 E Словаччина _:_ Испания
19:00 E Швеция _:_ Польша
22:00 F Германия _:_ Венгрия
22:00 F Португалия _:_ Франция

Турнирная таблица

Группа А

Команда И П Н П З П О
1. Италия 1 1 0 0 3 0 3
2. Швейцария 1 0 1 0 1 1 1
3. Уэльс 1 0 1 0 1 1 1
4. Турция 1 0 0 1 0 3 0

Группа В

Команда И П Н П З П О
1. Бельгия 1 1 0 0 3 0 3
2 Финляндия 1 1 0 0 1 0 3
3.  Дания 1 0 0 1 0 1 0
4. Россия 1 0 0 1 0 3 0

Группа С

Команда И П Н П З П О
1. Нидерланды
2. Украина
3. Северная Македония
4. Австрия

Группа D

Команда И П Н П З П О
1. Хорватия
2. Шотландия
3. Англия
4. Чехия

Группа E

Команда И П Н П З П О
1. Швеция
2. Испания
3. Словакия
4. Польша

Группа F

Команда И П Н П З П О
1. Германия
2. Франция
3. Португалия
4. Венгрия

 

Фото: Getty Images

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