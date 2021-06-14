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Дмитро Кудрявцев |

Бодр и улыбается: Эриксен впервые показался на публике после остановки сердца

Футболіст Еріксен втратив свідомість під час матчу Данія - Фінляндія

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен впервые появился на публике после того, как пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Twitter один из фанатов.

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На кадрах виден полузащитник миланского Интера, который выглянул в окно больницы, где он проходит углубленную диагностику, чтобы поприветствовать фанатов.

На видео Эриксен имел достаточно бодрый вид и улыбался.

Остановка сердца Эриксена

Как накануне рассказал врач сборной Дании Мортен Боесен, когда бригада медиков подбежала к Кристиану Эриксену, игрок еще дышал и у него прощупывался пульс.

Однако спустя несколько секунд ситуация резко изменилась.

Реанимировать полузащитника удалось благодаря непрямому массажу сердца, а также применению дефибриллятора.

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