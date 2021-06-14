Бодр и улыбается: Эриксен впервые показался на публике после остановки сердца

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен впервые появился на публике после того, как пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии.
Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Twitter один из фанатов.
На кадрах виден полузащитник миланского Интера, который выглянул в окно больницы, где он проходит углубленную диагностику, чтобы поприветствовать фанатов.
На видео Эриксен имел достаточно бодрый вид и улыбался.
SENİN GÜÇLÜ OLDUGUNU BİLİYODUK ADAMİM
????????????????????#Eriksen #survivor2021 #sedatpeker pic.twitter.com/xKannegpw6
— DEDE (@Dedes077) June 13, 2021
Остановка сердца Эриксена
Как накануне рассказал врач сборной Дании Мортен Боесен, когда бригада медиков подбежала к Кристиану Эриксену, игрок еще дышал и у него прощупывался пульс.
Однако спустя несколько секунд ситуация резко изменилась.
Реанимировать полузащитника удалось благодаря непрямому массажу сердца, а также применению дефибриллятора.