Сборная Украины проявила себя очень хорошо в первой игре на Евро-2020 с командой Нидерландов. Это был яркий матч с интересным развитием атак.

Об этом рассказал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко во время пресс-конференции после стартового матча сине-желтых на Евро-2020.

— Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команд, интересное развитие атак. Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце, — добавил Шевченко.

В то же время он поблагодарил команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0:2.

Как добавил Андрей Шевченко ребята нашли в себе силы прессинговать.

— Мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину поля, где-то наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила, — отметил тренер сборной.

Также он сообщил, что украинская команда будет готовиться к следующему матчу с Северной Македонией, изучая тактику противников.

— Будем ждать от нее настроения. У нас тоже будет особый настрой. Что касается замен, то у нас есть время. Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы, — объяснил Шевченко.

Как отметил тренер, в команде достаточно игроков, которые могут выйти на поле.

13 июня сборная Украины встретилась с командой Нидерландов в стартовом матче Евро-2020 на стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Франка де Бура.