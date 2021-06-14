Збірна України проявила себе дуже добре у першій грі на Євро-2020 із командою Нідерландів. Це був яскравий матч із цікавим розвитком атак.

Про це сказав головний тренер української збірної Андрій Шевченко під час прес-конференції після стартового матчу синьо-жовтих на Євро-2020.

– Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команд, цікавий розвиток атак. Ми могли б і не пропускати такий м’яч у кінці, – додав Шевченко.

Водночас він подякував команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала за рахунку 0:2.

Як додав Андрій Шевченко, хлопці знайшли в собі сили пресингувати.

– Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс. Команда дуже добре себе проявила, – наголосив тренер збірної.

Також він повідомив, що команда готуватиметься до наступного матчу з Північною Македонією, вивчаючи тактику супротивників.

– Чекатимемо від неї настрою. У нас теж буде особливий настрій. Що стосується замін, то в нас є час. Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми, – пояснив Шевченко.

Як зауважив тренер, в українській команді є достатньо гравців, які можуть вийти на поле.

13 червня збірна України зустрілася із командою Нідерландів у стартовому матчі Євро-2020 на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Франка де Бура.