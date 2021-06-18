Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финальный матч Евро-2020 из Лондона в Будапешт.

Это может произойти, если Великобритания не отменит обязательный карантин для 2,5 тыс. чиновников и высокопоставленных гостей чемпионата Европы.

Финал Евро-2020 должен состояться 11 июля на британском стадионе Уэмбли.

Однако, если официальных представителей УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) не освободят от прохождения самоизоляции по приезду, то рассмотрят возможность переноса игры.

Так, Англия в связи с Covid-ситуацией не может гарантировать большую заполненность стадиона. Но Будапешт обещает заполнить трибуны на 100%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил сообщение от УЕФА. Теперь от Лондона ожидают ответа с возможностью предоставить какие-то гарантии.

По данным британского издания, стадион Уэмбли вмещает 90 тыс. зрителей.

В частности, в Лондоне пройдут две встречи группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, а также полуфиналы и финал.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня во Риме на Стадио Олимпико с матча между командами Турции и Италии в квартете А. Турнир продлится до 11 июля.

Подробное расписание матчей Евро-2020 можно посмотреть в материале на Фактах ICTV.