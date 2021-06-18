Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може перенести фінальний матч Євро-2020 із Лондона до Будапешту.

Це може статися, якщо Велика Британія не скасує обов’язковий карантин для 2,5 тис. чиновників і високопоставлених гостей чемпіонату Європи.

Фінал Євро-2020 має відбутися 11 липня на британському стадіоні Вемблі.

Однак, якщо офіційних представників УЄФА та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) не звільнять від проходження самоізоляції після приїзду, то розглянуть можливість перенесення гри.

Так, Англія у зв’язку з Covid-ситуацією не може гарантувати велику заповненість стадіону. Натомість Будапешт обіцяє заповнити трибуни на 100%.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав повідомлення від УЄФА. Тепер від Лондона очікують відповідь із можливістю надати якісь гарантії.

За даними британського видання, стадіон Вемблі вміщує 90 тис. глядачів.

Зокрема, у Лондоні пройдуть дві зустрічі групового етапу за участі збірної Англії, два матчі 1/8 фіналу турніру, а також півфінали та фінал.

Чемпіонат Європи стартував 11 червня у Римі на Стадіо Олімпіко з матчу між командами Туреччини та Італії у квартеті А. Турнір триватиме до 11 липня.

Детальний розклад матчів Євро-2020 можна переглянути у матеріалі на Фактах ICTV.