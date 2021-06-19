Несут потери: двое ключевых игроков сборной Австрии могут не сыграть против Украины

Сборная Австрии, которой предстоит сыграть против Украины в завершающем матче группового этапа Евро-2020, потеряла одного из ключевых форвардов.

На третий матч группы С не сможет выйти футболист мюнхенгладбахской Боруссии Валентино Лазаро, который был травмирован во встрече против Нидерландов.

Травма 25-летнего нападающего не позволит ему больше выйти на поле во время Евро-2020 даже в том случае, если Австрия сможет квалифицироваться в 1/8.

Кроме того, игру против Украины скорее всего пропустит 33-летний Юлиан Баумгартлингер. Футболист, пропустивший предыдущий матч из-за проблем со здоровье, продолжает готовиться по индивидуальной прогремме.

Евро-2020: расписание и результаты матчей

11 июня стартовало Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Матчи примут 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Турнирную таблицу, результаты матчей, а также расписание игр читайте в материале Фактов ICTV.