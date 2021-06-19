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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Зазнають втрат: двоє ключових гравців збірної Австрії можуть не зіграти проти України

Австрія

Збірна Австрії, яка зіграє проти України в завершальному матчі групового етапу Євро-2020, втратила одного з ключових форвардів.

На третій матч групи С не зможе вийти футболіст мюнхенгладбаської Борусії Валентино Лазаро, який був травмований у зустрічі проти Нідерландів.

Травма 25-річного нападника не дозволить йому більше вийти на поле під час Євро-2020 навіть в тому випадку, якщо Австрія зможе кваліфікуватися в 1/8.

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Крім того, гру проти України швидше за все пропустить 33-річний Юліан Баумгартлінгер. Футболіст, який пропустив попередній матч через проблеми зі здоров’я, продовжує готуватися за індивідуальною прогремме.

Євро-2020: розклад та результати матчів

11 червня стартувало Євро-2020, який був перенесений на 2021 рік через пандемії коронавируса.

Матчі візьмуть 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург.

Турнірну таблицю, результати матчів, а також розклад ігор читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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