Сборная Украины в понедельник, 21 июня, проведет третий матч группового этапа в квартете С на Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко на Национальном стадионе в Бухаресте сыграют против сборной Австрии.

Начало матча в 19.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 3.40. Успех австрийцев оценивается в 3.65. Ничейный результат встречи — 2.06.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 2.26, а на подопечных Франко Фоды — 2.33. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 3.60.

Это будет третья встреча команд в истории. Ранее они встречались лишь в товарищеских поединках: в 2011 году Украина праздновала минимальную победу, а в 2012 году — фортуна была на стороне австрийцев 3:2.

Факты ICTV также предлагают ознакомиться с подробным расписанием матчей группового этапа Евро-2020 и составами всех групп.

Фото: УАФ