Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины, которая впервые в истории попадает в плей-офф Евро-2020.

— Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы не засчитан гол в ворота Англии на Евро-2012, — написал глава государства.

Как отметил украинский лидер, сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно заслуженно.

— У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались, — добавил Зеленский.

Президент уверен, что в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины покажет свой истинный и крутой футбол.

— Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!, — написал он.

В то же время в Twitter Зеленский отметил, что вся Украина ждет максимальную самоотдачу от нашей команды.

Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно – футбольна магія існує. Наша збірна – в 1/8 Євро-2020!!! Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі! Слава Україні! pic.twitter.com/G8VjnwiOMQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2021

— Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует, — добавил он.

Как объяснил глава государства, такой шанс сейчас нельзя терять.

Так, 23 июня на Евро-2020 было сыграно важнейшие для Украины матчи. Испания победила Словакию со счетом 2:0, тогда как Швеция смогла удержать победу над Польшей с минимальным счетом.

Таким образом, Украина сможет продолжить свой путь на чемпионате Европы. Вероятно, наша страна встретится со сборной Швеции во вторник, 29 июня.

Источник: Владимир Зеленский