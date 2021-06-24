На Євро-2020 було зіграно найважливіші для України матчі. Іспанія перемогла Словаччину з рахунком 2:0, тоді як Швеція змогла втримати перемогу над Польщею з мінімальним рахунком.

В 1/8 фіналу Україна, швидше за все, зіграє проти Швеції. Але якщо Португалія не вийде до плей-оф (програє з різницею в чотири голи і більше в останньому турі), то команда Шевченка зустрінеться з Францією.

Словаччина-Іспанія 0:5

У Севільї збірна Іспанії здолала збірну Словаччини з рахунком 5:0.

З перших хвилин Червона Фурія взяла м’яч під свій контроль і вже в дебюті зустрічі могла забивати, але удар Мората з 11-метрової позначки відбив воротар Дубровка.

Потім гра пішла в односторонньому порядку – спочатку Дубровка заніс м’яча у власні ворота, намагаючись відбити рикошет від поперечини. Потім Ляпорту вдалося подвоїти перевагу іспанців, а в другому таймі Сарабія і Торрес довели рахунок до непристойного, після чого ще одним автоголом відзначився Куцка.

Голи: Мартін Дубровка (30 АГ), Емерік Ляпорт (45 + 3), Пауло Сарабія (56), Ферран Торрес (67), Юрай Куцка (71 АГ).

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Шатка, Дуда, Шкріньяр, Губочан, Гамшик, Гараслін, Куцка, Мак, Громада.

Іспанія: Унай Сімон, Альба, Ляпорт, Гарсія, Аспілікуета, Педрі, Коке, Бускетс, Жерар Морено, Мората, Сарабія.

Швеція-Польща 3:2

Шведи почали гру дуже активно – вже на другій хвилині вдалося відзначитися Форсбергу. У другому таймі вінгеру вдалося відзначитися вдруге, довівши рахунок у матчі до 2:0.

Буквально після цього Левандовскі повернув у гру інтригу, забивши один м’яч, а на 84 хвилині й зовсім зрівнявши рахунок у грі.

Однак на 94 хвилині Классон зміг здобути перемогу для своєї команди та вирвати перше місце у групі Е.

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Голи: Еміль Форсберг (2, 59), Роберт Левандовскі (61, 84).

Швеція: Ульсен, Лустіг, Лінделефа, Даніельсон, Аугустінссон, С. Ларссон, К. Ульсон, Квайсон, Екдаль, Форсберг, Ісак.

Польща: Щенсни, Беднарек, Глик, Берешіньскі, Свідерські, Кліх, Зелінські, Крихов’як, Юзвяк, Пухач, Левандовскі.

Євро-2020: розклад та результати матчів, а також турнірні таблиці

11 червня стартувало Євро-2020, що було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Матчі приймуть 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург.

Турнірну таблицю, результати матчів, а також розклад ігор читайте в матеріалі Фактів ICTV.