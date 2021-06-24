Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України, яка вперше в історії потрапляє до плей-оф Євро-2020.

– Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012, – написа глава держави.

Як зауважив український лідер, сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно заслужено.

– У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались, – додав Зеленський.

Президент впевнений, що в 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна України покаже свій справжній та крутий футбол.

– Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!, – написав він.

Водночас у Twitter Зеленський наголосив, що вся Україна чекає на максимальну самовіддачу від нашої команди.

Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно – футбольна магія існує. Наша збірна – в 1/8 Євро-2020!!! Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі! Слава Україні! pic.twitter.com/G8VjnwiOMQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2021

– Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно – футбольна магія існує, – додав він.

Як пояснив глава держави, такий шанс нині не можна втрачати.

Так, 23 червня на Євро-2020 було зіграно найважливіші для України матчі. Іспанія перемогла Словаччину з рахунком 2:0, тоді як Швеція змогла втримати перемогу над Польщею з мінімальним рахунком.

Таким чином, Україна зможе продовжити свій шлях на чемпіонаті Європи. Ймовірно, наша країна зустрінеться зі збірною Швеції у вівторок, 29 червня.

Джерело: Володимир Зеленський