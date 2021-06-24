Украина вышла в плей-офф Евро-2020 — лучшие мемы и реакция соцсетей

Сборная Украины по футболу запрыгнула в последний вагон поезда плей-офф раунда Евро-2020 и продолжит свой путь на турнире.

Исторический выход сине-желтых в 1/8 финала Евро-2020 стал возможным благодаря победе сборной Швеции над командой Польши и разгрому испанцами словаков в третьем туре группового этапа в квартете Е.

Однако здесь присутствует фактор не только результатов матчей в этой группе. Если бы подопечные Андрея Шевченко не обыграли Северную Македонию, и имели худшую разницу мячей, чем Финляндия или Словакия, которые также заняли третьи места в своих квартетах, — тогда бы о плей-офф оставалось только мечтать.

В социальных сетей украинцы радовались первому выходу национальной команды в плей-офф, а также иронизировали и шутили, что этот выход произошел благодаря результатам других матчей.

В Twitter на такое стечение обстоятельств на Евро-2020 отреагировал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

— Всегда рады угодить, — написал дипломат, добавив мем.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

В комментариях к посту ему ответил посол Польши Бартош Цихоцкий. Именно полякам победа шведов стоила места в плей-офф.

Больше всего пользователи соцсетей благодарили шведам за победу, исказив некоторые лозунги.

Также в костюмы с орнаментами одели голкипера сборной Словакии Мартина Дубравку, который забил гол в собственные ворота, автора хет-трика в ворота поляков Эмиля Форсберга, и автора гола в ворота словаков — испанца Эмерика Ляпорта.

Некоторые иронизировал, что украинцам повезло больше чем австрийцам, которые заняли второе место в группе и сыграют с Италией в 1/8 финала.

Кто-то уже представлял, как будет выглядеть будущая встреча Швеции и Украины в плей-офф. Сама игра состоится 29 июня — поэтому времени для фантазии хватает.

Но не обошлось без своеобразных “приветов” для скептиков и хейтеров украинской сборной, которые не верили, что сине-желтым удастся выйти в плей-офф и беспощадно критиковали команду после игры с Австрией.

Раунд плей-офф Евро-2020 стартует в эту субботу, 26 июня. На этой стадии каждое поражение команды — будет означать ее вылет из турнира.

После последних матчей группового этапа определилась окончательная турнирная сетка плей-офф Евро-2020. Свою битву за четвертьфинал со шведами украинцы проведут 29 июня в Глазго.