Финальная стадия Евро-2020 с 29 июня переходит в стадию нокаутов, где каждое поражение команд — будет означать вылет из турнира.

После последних матчей в квартете E и F в третьем туре группового этапа чемпионата Европы определились все пары 1/8 финала.

Благодаря некоторым неожиданным результатам в групповом раунде поклонников футбола уже в 1/8 финала ожидают два топовых матча — битва Бельгии и Португалии в Севилье, а также встреча Англии и Германии в Лондоне на Уэмбли.

Именно с победителем дуэли между тремя львами и бундестим сыграет в четвертьфинале победитель противостояния Швеция — Украина.

Все пары 1/8 финала Евро-2020

1. Уэльс — Дания. 26 июня, 19:00, Амстердам,

2. Италия — Австрия. 26 июня, 22:00, Лондон,

3. Нидерланды — Чехия. 27 июня, 19:00, Будапешт;

4. Бельгия — Португалия. 27 июня, 22:00, Севилья;

5. Хорватия — Испания. 28 июня, 19:00, Копенгаген;

6. Франция — Швейцария. 28 июня, 22:00, Бухарест;

7. Англия — Германия. 29 июня, 19:00, Лондон,

8. Швеция — Украина. 29 июня, 22:00, Глазго.

В четвертьфиналах встретятся между собой победители первой и третьей пары, второй и четвертой, пятой с шестой, а также седьмая с восьмой.

Сборная Украины впервые в своей истории смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы. Подопечные Андрея Шевченко попали в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

Это стало возможным благодаря, в частности, победе Испании над Словакией, а Швеции над Польшей. А также тремя очками самых украинцев, которые они одержали благодаря победе над Северной Македонией и меньшей разницей пропущенных мячей чем у Финляндии и Словакии.