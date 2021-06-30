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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Показали мощь и характер: Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 Евро-2020

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил игроков сборной Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020, которого удалось добиться благодаря победе над командой Швеции в экстратайме.

Соответствующее обращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

— Мы болели за вас всей душой. Благодарим вас от всего сердца и гордимся вашим достижением всей страной. Сегодня наша команда насчитывала более 40 млн игроков – от Ужгорода до Луганска и от Чернигова до Симферополя, — написал Зеленский.

Президент выразил надежду, что сможет поздравить сборную еще как минимум раз – после победы в 1/4, а возможно и после полуфинала и финала Евро-2020.

По словам украинского лидера, национальная дружина показала характер и мощь. Он добавил, что игроки получали болезненные удары, однако вставали и продолжали играть на победу, чего в итоге и удалось добиться.

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Накануне сборная Украины благодаря голам Александра Зинченка и Артема Довбика впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Видеообзор и статистику матча Швеция – Украина вы можете увидеть в материале Фактов ICTV.

Фото: УАФ

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