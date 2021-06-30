Показали міць та характер: Зеленський привітав збірну України з виходом в 1/4 Євро-2020

Президент України Володимир Зеленський привітав гравців збірної України з виходом до чвертьфіналу Євро-2020, якого вдалося досягти завдяки перемозі над командою Швеції в екстратаймі.

Відповідне звернення очільник держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.

– Ми вболівали за вас усією душею. Дякуємо вам від щирого серця і пишаємося вашим досягненням усією країною. Сьогодні наша команда налічувала понад 40 млн гравців – від Ужгороду до Луганську та від Чернігову до Сімферополю, – написав Зеленський.

Президент висловив надію, що зможе привітати збірну ще як мінімум одного разу – після перемоги в 1/4, а можливо й після півфіналу та фіналу Євро-2020.

За словами українського лідера, національна дружина показала характер і міць. Він додав, що гравці отримували болючі удари, проте вставали та продовжували грати на перемогу, чого в підсумку і вдалося досягти.

Напередодні збірна України завдяки голам Олександра Зінченка та Артема Довбика вперше за свою історію вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020.

Відеоогляд і статистику матчу Швеція – Україна ви можете побачити в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ