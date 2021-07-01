Месси стал безработным — его контракт с Барселоной истек

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал свободным агентом. Его соглашение с каталонской Барселоной было рассчитано до 1 июля 2021 года.

Многие СМИ писали, что блаугранас должны были пролонгировать контракт с 34-летним футболистом, но о соглашении так и не объявили официально.

В то же время, аргентинец может подписать новое соглашение с Барселоной, даже формально находясь без команды.

Сейчас в каталонском клубе сложная финансовая ситуация и руководство Барсы пыталось привлечь новые инвестиции, чтобы оформить новое соглашение с Месси, которое оценивается в €200 млн.

Цвета Барселоны Лионель Месси защищал с 2003 года, хотя в системе клуба находился с 2000 года.

Всего за команду он провел 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.

С блаугранас он десять раз становился чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.