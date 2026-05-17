В воскресенье, 17 мая, прогремела серия мощных взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области. Российские войска атаковали город, в результате чего есть повреждения.

Обновлено в 12:56. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Кривом Роге 17 мая 2026: какие последствия

По информации Днепропетровской ОВА, российские войска нанесли несколько ударов по городу Кривой Рог.

После обстрела армии РФ вспыхнул пожар. В результате атаки повреждена транспортная инфраструктура.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что российские войска атаковали беспилотниками инфраструктуру города на двух локациях.

По его словам, пожары впоследствии потушили, обошлось без пострадавших.

В ночь на 17 мая российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки на город пострадали три человека, повреждены предприятие и частные дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1544-е сутки.

