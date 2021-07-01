Первая ракетка Украины Элина Свитолина сравнила сборную Украины с лаки-лузером и отметила, что их исторический триумф в 1/8 финала Евро-2020 очень вдохновил. Таким образом 30 июня теннисистка одержала победу над бельгийкой Элисон ван Ейтванк на старте Уимблдона.

— Победа сборной меня вдохновила, парни как настоящие бойцы вырвали победу, — отметила Свитолина.

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По ее словам, матч между командами Украины и Швеции, который закончился со счетом 2:1 в пользу желто-синих, был потрясающий.

Она была очень рада увидеть, как подопечные Андрея Шевченко победили.

— Получилось, что сборная Украины была как лаки-лузер, если выражаться теннисным языком. Я слышала, что после двух поражений было много критики. Но мы использовали этот шанс, и было удивительно, насколько команда играла хорошо и собрано, — объясняет Свитолина.

По ее мнению, сейчас давление будет на сборную Англии, с которой наша сборная встретится уже 3 июля в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Поэтому, по словам Элины, они фавориты, а Украине ничего терять.

— Просто нужно выйти на поле и показать все, что в наших силах. И мы это сделаем, потому что мы — сборная Украины, — уверяет она.

Как отметила теннисистка, украинские спортсмены никогда не сдаются, они “умирают на поле” и показывают все, на что способны.

1 июля во втором круге Уимблдона Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши.

Источник: БТУ