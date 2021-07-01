Перша ракетка України Еліна Світоліна порівняла збірну України з лакі-лузером і зазначила, що їхній історичний тріумф у 1/8 фіналу Євро-2020 дуже надихнув. Таким чином 30 червня тенісистка здобула перемогу над бельгійкою Елісон ван Ейтванк на старті Вімблдону.

– Перемога збірної мене надихнула, хлопці як справжні бійці вирвали перемогу, – зазначила Світоліна.

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За її словами, матч між командами України та Швеції, який закінчився з рахунком 2:1 на користю жовто-синіх, був приголомшливий.

Вона була дуже рада побачити, як підопічні Андрія Шевченка перемогли.

– Вийшло, що збірна України була як лакі-лузер, якщо висловлюватися тенісною мовою. Я чула, що після двох поразок було багато критики. Але ми використали цей шанс, і було дивно, наскільки команда грала добре і зібрано, – пояснює Світоліна.

На її думку, зараз тиск буде на збірну Англії, з якою наша збірна зустрінеться вже 3 липня у межах 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Тому що, за словами Еліни, вони фаворити, а Україні нічого втрачати.

– Просто потрібно вийти на поле і показати все, що в наших силах. І ми це зробимо, тому що ми – збірна України, – запевняє вона.

Як наголосила тенісистка, українські спортсмени ніколи не здаються, вони “вмирають на полі” і показують все, на що здатні.

1 липня у другому колі Вімблдону Світоліна зіграє з Магдою Лінетт з Польщі.

Джерело: ВТУ