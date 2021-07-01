Сила суперника нас не лякає: Шевченко щодо матчу проти Англії в 1/4 Євро-2020

Збірна Англії – відмінна команда, якій дуже складно забити.
Таку думку висловив головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.
– Ми прекрасно розуміємо, наскільки складним буде цей матч, але сила суперника не повинна нас лякати. Вона має нас лише мотивувати, тому що в футболі, як і у житті, можливо все, – сказав він.
За словами Шевченка, у англійців – відмінна лава запасних й чудовий тренерський штаб.
Головний тренер синьо-жовтих також зазначив, що його команда докладе всіх зусиль, аби дати вболівальникам ще більше приводів для радощів.
Фото: УАФ