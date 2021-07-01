Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Сила суперника нас не лякає: Шевченко щодо матчу проти Англії в 1/4 Євро-2020

Андрій Шевченко

Збірна Англії – відмінна команда, якій дуже складно забити.

Таку думку висловив головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

– Ми прекрасно розуміємо, наскільки складним буде цей матч, але сила суперника не повинна нас лякати. Вона має нас лише мотивувати, тому що в футболі, як і у житті, можливо все, – сказав він.

За словами Шевченка, у англійців – відмінна лава запасних й чудовий тренерський штаб.

Головний тренер синьо-жовтих також зазначив, що його команда докладе всіх зусиль, аби дати вболівальникам ще більше приводів для радощів.

Читайте
Євро-2020: календар та результати матчів

Фото: УАФ

Джерело: УЄФА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка