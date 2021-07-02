Должны говорить по-украински: Креминь о языковом скандале с Довбиком

Спортсмены и тренеры, выступающие в Украине, либо представляющие страну на международных соревнованиях во время публичных мероприятий должны говорить на государственном языке.

Об этом заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

По его словам, соответствующее обязательство закреплено в ст.34 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Креминь напомнил, что разослал письма с соответствующими разъяснениями в футбольные федерации и клубы еще в 2020 году.

Омбудсмен подчеркнул, что речь личного общения спортсмена не регулируется законом. При этом подготовка спортсменов должна включать в себя не только развитие физических данных, но и формирование гражданской позиции.

— Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях — пример профессионализма, мастерства, гордости и уважения к своему народу, государства, а также поклонникам из разных уголков мира. Спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не будет вне политики, — отметил Креминь.

Он также добавил, что лучшие спортсмены страны – это уже не просто частное лицо, а человек, защищающий имидж, авторитет и репутацию страны.

По словам омбудсмена, спорт в Украине остается одним из наиболее русскоязычных сфер общественной жизни. Это, в свою очередь, периодически приводит к конфликтам на языковой почве, которые затем вызывают широкий общественный резонанс.

Фото: УАФ