Мають розмовляти українською: Кремінь щодо мовного скандалу із Довбиком

Спортсмени та тренери, які виступають в Україні, або представляють країну на міжнародних змаганнях під час публічних заходів мають розмовляти державною мовою.

Про це заявив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь.

За його словами, відповідне зобов’язання закріплено в ст.34 закону Щодо забезпечення функціонування української мови як державної.

Кремінь нагадав, що розіслав листи з відповідними роз’ясненнями до футбольних федерацій та клубів іще у 2020 році.

Омбудсмен наголосив, що мова особистого спілкування спортсмена не регулюється законом. При цьому підготовка спортсменів має включати не лише розвиток фізичних даних, але й формування громадянської позиції.

– Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професіоналізму, майстерності, гордості і поваги до свого народу, держави, а також шанувальників із різних куточків світу. Спорт має національну ідентичність, саме тому він ніколи не був і не буде поза політикою, – зазначив Кремінь.

Він також додав, що кращі спортсмени країни – не просто приватні особа, а люди, які захищають імідж, авторитет та репутацію країни.

За словами омбудсмена, спорт в Україні залишається одним з найбільш російськомовних сфер суспільного життя. Це, в свою чергу, періодично призводить до конфліктів на мовному ґрунті, які згодом набирають широкого громадського резонансу.

Фото: УАФ