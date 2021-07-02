Посмотрите, где сейчас Украина: Луис Энрике похвалил команду Шевченко

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике перед матчами 1/4 финала Евро-2020 поделился мнением относительно игры национальной сборной Украины по футболу.

Испанский специалист перед четвертьфинальной игрой против швейцарцев подчеркнул, что Украина одна из команд, которая может выиграть турнир.

— В свое время я хорошо отзывался об Украине и ее главном тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы, — сказал Энрике.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины встретится с командой Англии на Стадио Олимпико 3 июля. Победитель этой дуэли сыграет в полуфинале с победителем пары Чехия — Дания.

В другой ветке турнирной сетки 2 июля Швейцария сойдется с Испанией в Санкт-Петербурге, а в Мюнхене состоится матч уровня финала, в котором сильнейшего будут определять два бесспорных фаворита на победу на Евро-2020 Бельгия и Италия.

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