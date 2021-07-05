Пять игроков сборной Украины стали лучшими футболистами, хорошо проявившими себя на Евро-2020 в команде. В перечень попали Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.

По итогам чемпионата Европы 2020, где сине-желтые дошли до 1/4 финала, самую высокую оценку в составе сборной Украины получил Александр Зинченко.

На Евро-2020 Зинченко сыграл все пять матчей. Его средняя оценка составляет 6.98 из максимальных 10-ти.

В частности, в матче 1/8 финала со Швецией игрок отметился голом и результативной передачей.

Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6.87. Он также сыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионатов Европы и отметился двумя голами.

Макаренко был признан лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игроков сборной Украины:

Александр Зинченко (480 мин) — 6.98

Андрей Ярмоленко (446 мин) — 6.87

Евгений Макаренко (51 мин) — 6.77

Руслан Малиновский (285 мин) — 6.75

Артем Довбик (15 мин) — 6.67

Сергей Матвиенко (480 мин) — 6.63

Роман Яремчук (431 мин) — 6.56

Георгий Бущан (480 мин) — 6.52

Илья Забарний (480 мин) — 6.50

Виталий Миколенко (355 мин) — 6.44

Тарас Степаненко (185 мин) — 6.32

Александр Караваев (480 мин) — 6.31

Николай Шапаренко (323 мин) — 6.29

Сергей Сидорчук (373 мин) — 6.26

Сергей Кривцов (155 мин) — 6.25

Александр Зубков (13 мин) — 6.22

Роман Безус (3 мин) — 6.17

Виктор Цыганков (139 мин) — 6.13

Артем Беседин (36 мин) — 6.05

Марлос (73 мин) — 6.03

Эдуард Соболь (1 мин) — 6.00

3 июля Украина разгромно уступила Англии в 1/4 финала Евро-2020. Голами отметились Кейн, Магуайр и Хендерсон.

Факты ICTV вели текстовую онлайн-трансляцию и обзор матча Украина — Англия.

Источник: Whoscored