Пять игроков сборной Украины стали лучшими футболистами, хорошо проявившими себя на Евро-2020 в команде. В перечень попали Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.
По итогам чемпионата Европы 2020, где сине-желтые дошли до 1/4 финала, самую высокую оценку в составе сборной Украины получил Александр Зинченко.
На Евро-2020 Зинченко сыграл все пять матчей. Его средняя оценка составляет 6.98 из максимальных 10-ти.
В частности, в матче 1/8 финала со Швецией игрок отметился голом и результативной передачей.
Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6.87. Он также сыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионатов Европы и отметился двумя голами.
Макаренко был признан лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.
Оценки игроков сборной Украины:
- Александр Зинченко (480 мин) — 6.98
- Андрей Ярмоленко (446 мин) — 6.87
- Евгений Макаренко (51 мин) — 6.77
- Руслан Малиновский (285 мин) — 6.75
- Артем Довбик (15 мин) — 6.67
- Сергей Матвиенко (480 мин) — 6.63
- Роман Яремчук (431 мин) — 6.56
- Георгий Бущан (480 мин) — 6.52
- Илья Забарний (480 мин) — 6.50
- Виталий Миколенко (355 мин) — 6.44
- Тарас Степаненко (185 мин) — 6.32
- Александр Караваев (480 мин) — 6.31
- Николай Шапаренко (323 мин) — 6.29
- Сергей Сидорчук (373 мин) — 6.26
- Сергей Кривцов (155 мин) — 6.25
- Александр Зубков (13 мин) — 6.22
- Роман Безус (3 мин) — 6.17
- Виктор Цыганков (139 мин) — 6.13
- Артем Беседин (36 мин) — 6.05
- Марлос (73 мин) — 6.03
- Эдуард Соболь (1 мин) — 6.00
3 июля Украина разгромно уступила Англии в 1/4 финала Евро-2020. Голами отметились Кейн, Магуайр и Хендерсон.
Факты ICTV вели текстовую онлайн-трансляцию и обзор матча Украина — Англия.
Источник: Whoscored