Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Зинченко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020

Олександр Зінченко

Пять игроков сборной Украины стали лучшими футболистами, хорошо проявившими себя на Евро-2020 в команде. В перечень попали Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.

По итогам чемпионата Европы 2020, где сине-желтые дошли до 1/4 финала, самую высокую оценку в составе сборной Украины получил Александр Зинченко.

На Евро-2020 Зинченко сыграл все пять матчей. Его средняя оценка составляет 6.98 из максимальных 10-ти.

В частности, в матче 1/8 финала со Швецией игрок отметился голом и результативной передачей.

Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6.87. Он также сыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионатов Европы и отметился двумя голами.

Макаренко был признан лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игроков сборной Украины:

  • Александр Зинченко (480 мин) — 6.98
  • Андрей Ярмоленко (446 мин) — 6.87
  • Евгений Макаренко (51 мин) — 6.77
  • Руслан Малиновский (285 мин) — 6.75
  • Артем Довбик (15 мин) — 6.67
  • Сергей Матвиенко (480 мин) — 6.63
  • Роман Яремчук (431 мин) — 6.56
  • Георгий Бущан (480 мин) — 6.52
  • Илья Забарний (480 мин) — 6.50
  • Виталий Миколенко (355 мин) — 6.44
  • Тарас Степаненко (185 мин) — 6.32
  • Александр Караваев (480 мин) — 6.31
  • Николай Шапаренко (323 мин) — 6.29
  • Сергей Сидорчук (373 мин) — 6.26
  • Сергей Кривцов (155 мин) — 6.25
  • Александр Зубков (13 мин) — 6.22
  • Роман Безус (3 мин) — 6.17
  • Виктор Цыганков (139 мин) — 6.13
  • Артем Беседин (36 мин) — 6.05
  • Марлос (73 мин) — 6.03
  • Эдуард Соболь (1 мин) — 6.00
Читайте
Украина - Англия - 0:4: видео голов 1/4 финала Евро-2020

3 июля Украина разгромно уступила Англии в 1/4 финала Евро-2020. Голами отметились Кейн, Магуайр и Хендерсон.

Факты ICTV вели текстовую онлайн-трансляцию и обзор матча Украина — Англия.

Источник: Whoscored

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка