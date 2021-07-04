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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Украина — Англия — 0:4: видео голов 1/4 финала Евро-2020

україна - англія євро-2020

3 июля состоялся матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Команды встречались в Риме на Стадио Олимкио.

Ожесточенная игра закончилась со счетом 4:0 в пользу сборной Англии.

Голы забили Харри Кейн, Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Факты ICTV подготовили для вас видео голов в матче.

На четвертой минуте Харри Кейн (Англия) точным ударом забил в левый угол ворот (0:1).

На 46-й минутные Гарри Магуайр (Англия) сделал точный удар прямо в левый угол ворот (0:2).

На 50-й минуте Гарри Кейн (Англия), отправив мяч с близкого расстояния в центр ворот, сделал счет 0:3.

На 63-й минуте Джордан Хендерсон (Англия) пробил головой в левый угол ворот (0:4).

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Также Факты ICTV вели текстовую онлайн-трансляцию и обзор матча Украина — Англия.

Фото: Getty Images

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