Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на победу своих подопечных в полуфинале Евро-2020.

Манчини рассказал, что игра была тяжелой и отметил игру соперника (Испании), как очень хорошую.

— Мы играли не так, как мы обычно это делаем, но отчаянно боролись, понимая, что все так сложится, — поделился впечатлениями тренер.

По словам Манчини, проблем сборной добавила замена в стартовом составе сборной Испании, когда Мората остался в запасе.

— Мы смогли скоординироваться и не сильно рисковали. Знали, что испанцы — мастера в контроле мяча и они будут доставлять нам проблемы, поэтому нужно было адаптироваться и бороться до конца, — подчеркнул Манчини.

Тренер также отметил, что обе команды очень сильны и имели одинаковые шансы.

— Футбольные команды атакуют и защищаются, нельзя только атаковать. У обеих команд были шансы. Обе — замечательные команды, и защищаются все команды, не только Италия, — сказал Манчини.

На это он также отреагировал праздничным постом в своем Instagram.

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Победа Италии

Сборная Италии победила Испанию и вышла в финал Евро-2020, победу удалось завоевать лишь в серии пенальти.

Игра закончилась со счетом 1: 1 (4: 2 пен.).