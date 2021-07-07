Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні відреагував на перемогу своїх підопічних у півфіналі Євро-2020.

Манчіні розповів, що гра була важкою та відзначив гру суперника (Іспанії), як гарну.

– Ми грали не так, як ми зазвичай це робимо, але відчайдушно боролися, розуміючи, що все так складеться, – поділився враженнями тренер.

За словами Манчіні, проблем збірній додала заміна у стартовому складі збірної Іспанії, коли Альваро Мората залишився у запасі.

– Ми змогли скоординуватися і не сильно ризикували. Знали, що іспанці – майстри в контролі м’яча і що вони будуть доставляти нам проблеми, тому потрібно було адаптуватися і боротися до кінця, – наголосив Манчіні.

Тренер також зауважив, що обидві команди є дуже сильними і мали однакові шанси.

– Футбольні команди атакують і захищаються, не можна тільки атакувати. У обох команд були шанси. Обидві – чудові команди, і захищаються всі команди, не тільки Італія, – сказав Манчіні.

На це він також відреагував святковим постом у своєму Instagram.

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Перемога Італії

Збірна Італії перемогла Іспанію і вийшла до фіналу Євро-2020, перемогу вдалося вибороти лише у серії пенальті.

Гра закінчилась із рахунком 1:1 (4:2 пен.).