Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні відреагував на перемогу своїх підопічних у півфіналі Євро-2020.
Манчіні розповів, що гра була важкою та відзначив гру суперника (Іспанії), як гарну.
– Ми грали не так, як ми зазвичай це робимо, але відчайдушно боролися, розуміючи, що все так складеться, – поділився враженнями тренер.
За словами Манчіні, проблем збірній додала заміна у стартовому складі збірної Іспанії, коли Альваро Мората залишився у запасі.
– Ми змогли скоординуватися і не сильно ризикували.
Знали, що іспанці – майстри в контролі м’яча і що вони будуть доставляти нам проблеми, тому потрібно було адаптуватися і боротися до кінця, – наголосив Манчіні.
Тренер також зауважив, що обидві команди є дуже сильними і мали однакові шанси.
– Футбольні команди атакують і захищаються, не можна тільки атакувати. У обох команд були шанси. Обидві – чудові команди, і захищаються всі команди, не тільки Італія, – сказав Манчіні.
На це він також відреагував святковим постом у своєму Instagram.
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Перемога Італії
Збірна Італії перемогла Іспанію і вийшла до фіналу Євро-2020, перемогу вдалося вибороти лише у серії пенальті.
Гра закінчилась із рахунком 1:1 (4:2 пен.).