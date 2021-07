Подумали, что фанат: футболиста сборной Италии Бонуччи не пускали на поле

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020. В полуфинале команда Роберто Манчини в серии пенальти перестреляла сборную Испании 1:1 (пен. 4:2).

После завершения матча и празднований на поле защитник Скуадры Адзурры Леонардо Бонуччи подошел к сектору, где были итальянские болельщики. Футболист вместе с фанатами радовался и кричал успеху национальной команды.

Как только игрок захотел вернуться на поле, девушка-стюард преградила ему путь. Она приняла его за фаната, который пытался выбежать на поле стадиона Уэмбли.

Курьезная неловкость продолжалась несколько секунд пока Бонуччи не узнали.

В трансляцию матча попал момент с Бонуччи с удивленным лицом из-за решения стюарда. Затем он рассмеялся и обнял девушку из службы безопасности стадиона.

Bonucci’s face when he realizes the steward thinks he’s a fan trying to get on the field is priceless.

Bonucci laughing and giving her a hug after she realizes (probably with horror) her mistake is even more priceless.pic.twitter.com/bKTYPeNPKl

— Ives Galarcep (@SoccerByIves) July 6, 2021