Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Подумали, что фанат: футболиста сборной Италии Бонуччи не пускали на поле

Леонардо Бонуччі

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020. В полуфинале команда Роберто Манчини в серии пенальти перестреляла сборную Испании 1:1 (пен. 4:2).

После завершения матча и празднований на поле защитник Скуадры Адзурры Леонардо Бонуччи подошел к сектору, где были итальянские болельщики. Футболист вместе с фанатами радовался и кричал успеху национальной команды.

Как только игрок захотел вернуться на поле, девушка-стюард преградила ему путь. Она приняла его за фаната, который пытался выбежать на поле стадиона Уэмбли.

Курьезная неловкость продолжалась несколько секунд пока Бонуччи не узнали.

В трансляцию матча попал момент с Бонуччи с удивленным лицом из-за решения стюарда. Затем он рассмеялся и обнял девушку из службы безопасности стадиона.

Первый полуфинальный матч Евро-2020 между Италией и Испанией состоялся на Уэмбли в Лондоне 6 июня. Основное и дополнительное время матча завершилось ничейным счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне Скуадры Адзурры.

Второй финалист Евро-2020 определится 7 июля в матче между командами Англии и Дании. Финал турнира запланирован на 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Он начнется в 22.00 по киевскому времени.

Читайте
Нельзя только атаковать: Манчини отреагировал на победу Италии в полуфинале Евро-2020

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка