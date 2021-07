Подумали, що фанат: футболіста збірної Італії Бонуччі не пускали на поле

Збірна Італії стала першим фіналістом Євро-2020. У півфіналі команда Роберто Манчіні у серії пенальті перестріляла збірну Іспанії 1:1 (пен. 4:2).

Після завершення матчу і святкувань на полі захисник Скуадри Адзури Леонардо Бонуччі підійшов до сектору, де були італійські вболівальники. Футболіст разом з фанатами радів та кричав через успіх національної команди.

Щойно гравець захотів повернутися на поле, дівчина-стюард перегородила йому шлях. Вона прийняла його за фаната, який намагався вибігти на поле стадіону Вемблі.

Курйозна ніяковість тривала кілька секунд поки Бонуччі не впізнали.

До трансляції матчу потрапив момент з Бонуччі зі здивованим обличчям через рішення стюарда. Потім він розсміявся та обійняв дівчину зі служби безпеки стадіону.

Bonucci’s face when he realizes the steward thinks he’s a fan trying to get on the field is priceless.

Bonucci laughing and giving her a hug after she realizes (probably with horror) her mistake is even more priceless.pic.twitter.com/bKTYPeNPKl

— Ives Galarcep (@SoccerByIves) July 6, 2021