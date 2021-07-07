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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Подумали, що фанат: футболіста збірної Італії Бонуччі не пускали на поле

Леонардо Бонуччі

Збірна Італії стала першим фіналістом Євро-2020. У півфіналі команда Роберто Манчіні у серії пенальті перестріляла збірну Іспанії 1:1 (пен. 4:2).

Після завершення матчу і святкувань на полі захисник Скуадри Адзури Леонардо Бонуччі підійшов до сектору, де були італійські вболівальники. Футболіст разом з фанатами радів та кричав через успіх національної команди.

Щойно гравець захотів повернутися на поле, дівчина-стюард перегородила йому шлях. Вона прийняла його за фаната, який намагався вибігти на поле стадіону Вемблі.

Курйозна ніяковість тривала кілька секунд поки Бонуччі не впізнали.

До трансляції матчу потрапив момент з Бонуччі зі здивованим обличчям через рішення стюарда. Потім він розсміявся та обійняв дівчину зі служби безпеки стадіону.

Перший півфінальний матч Євро-2020 між Італією та Іспанією відбувся на Вемблі у Лондоні 6 червня. Основний та додатковий час матчу завершився нічийним рахунком 1:1. У серії післяматчевих пенальті фортуна була на боці Скуадри Адзурри.

Другий фіналіст Євро-2020 визначиться 7 липня у матчі між командами Англії та Данії. Фінал турніру запланований на 11 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі. Він розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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Фото: Depositphotos

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