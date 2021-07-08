7 июля состоялся матч Англия — Дания в пределах 1/2 финала Евро-2020. Поединок прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне и закончился со счетом 2:1 в пользу англичан.

В 22.00 по киевскому времени стартовал поединок титанов. Первый тайм оказался отчаянным, ведь на кону проход в финал чемпионата Европы.

Так, на 12-й минуте англичанин Мейсон Маунтподае подал угловой, однако не мог найти ни одного из своих товарищей по команде и мяч легко выбили.

За несколько минут датчанин Йенс Ларсен выполнил навес с углового, но Джордан Пикфорд был начеку и уверенно выбил мяч.

Но уже на 30-минуте настал счастливый момент для сборной Дании, ведь Миккель Дамсгард смог результативно пробить по воротам.

Англичане не заставили долго ждать и уже на 39-минуте Рахим Стерлинг точным пасом пробил по воротам.

Англичане не заставили долго ждать и уже на 39-минуте сравняли счет 1:1. И все благодаря противнику Симону Кьер, который забил гол в свои ворота.

На 57-минуте Йенс Ларсен хорошо забросил в штрафную, но защитники хорошо сработали и вовремя выбили мяч. Такая же ситуация сложилась и в Мейсона Маунта на 60-й минуте.

Два тайма не нашли победителя, поэтому было дополнительное время.