7 липня відбувся матч Англія – Данія у межах 1/2 фіналу Євро-2020. Поєдинок пройшов на стадіоні Вемблі в Лондоні і закінчився з рахунком 2:1 на користь англійців.

О 22.00 за київським часом стартував поєдинок титанів. Перший тайм виявився запеклим, адже на межі прохід у фінал чемпіонату Європи.

Так, на 12-й хвилині англієць Мейсон Маунтподає подав кутовий, однак не міг знайти жодного зі своїх товаришів по команді і м’яч легко вибили.

За декілька хвилин датчанин Йенс Ларсен виконав навіс з кутового, але Джордан Пікфорд був напоготові і впевнено вибив м’яч.

Але вже на 30-хвилині настав щасливий момент для збірної Данії, адже Міккель Дамсгард зміг результативно пробити по воротах.

Англійці не змусили довго чекати і вже на 39-хвилині зрівняли рахунок 1:1. І все завдяки противнику Симону К’єру, який забив гол у свої ворота.

На 57-хвилині Йенс Ларсен гарно закинув у штрафну, але захисники добре спрацювали і вчасно вибили м’яч. Така ж ситуація склалась і у Мейсона Маунта на 60-й хвилині.

Два тайми не знайшли переможця, тож був додатковий час.