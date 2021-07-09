Это неправильно! Чеферин признал несправедливым формат Евро-2020

Евро-2020 оказался несправедливым к болельщикам и сложным вызовом для некоторых команд из-за огромную разницу в расстояниях, которую им пришлось преодолеть во время турнира. Такое мнение высказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Наибольшее расстояние пришлось преодолеть сборной Швейцарии — 15 485 км, тогда как команда Шотландии во время Евро-2020 преодолела лишь 1 108 км.

— Я бы больше не поддерживал такой формат, — сказал Чеферин в интервью BBC Sport.

Чеферин признал, что формат текущего чемпионата Европы по футболу оказался слишком сложным.

— Во многом это неправильно, что одни команды должны преодолевать более 10 тыс. км, а другие только 1 тыс. км. Это несправедливо по отношению к болельщикам, которые в первый день должны быть в Риме, а на следующий — в Баку. Это 4,5 часа в самолете, — отметил он.

Он добавил, что болельщикам пришлось путешествовать по странам с разными законами, валютой, странами, входящими и не входящими в состав Евросоюза, и это все было непросто.

— Этот формат определили задолго до того, как я занял эту должность, и я его уважаю. Это хорошая идея, но ее сложно реализовать, и я не уверен, что мы его не будем повторять.

Матчи Евро-2020 проходили в Лондоне, Глазго, Амстердаме, Копенгагене, Севилье, Мюнхене, Баку, Риме, Будапеште, Санкт-Петербурге и Бухаресте.

Сборная Бельгии, которая выбыла в 1/4 финала Евро-2020, преодолела путь в 10 245 км за время турнира.

Капитан Уэльса Крис Гюнтер назвал этот формат шуткой после того, как его команда проиграла в Амстердаме в 1/8 финала Дании. Валлийцы преодолели минимум 9 156 км. Они сыграли стартовые матчи в группе в Баку, а последнюю игру группового этапа в Риме.

Финалисты Евро-2020 Англия и Италия все три встречи провели дома в Лондоне и Риме. Англия играла на Уэмбли и одну игру в 1/8 финала против Украины в Риме. Подопечные Гарета Саутгейта проехали всего 3 874 км во время турнира. Италия за время Евро-2020 преодолела 4 714 км.

В то же время, Чеферин также сказал, что Евро-2020 под его руководством, было самым интересным чемпионатом Европы.