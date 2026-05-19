США продолжают поставки оружия Украине в рамках механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), который предусматривает закупку союзниками американского вооружения для Киева.

Об этом 19 мая во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил командующий Объединенными силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

США не прекращали поставки по программе PURL

— Что касается PURL, я хочу заверить вас, что все, за что союзники уже заплатили, поставляется – включая ракеты-перехватчики для систем ПВО, в которых украинцы так срочно нуждаются, – сказал Гринкевич.

Он подчеркнул, что поддержка Украины через механизм PURL “остается критически важной”, ведь украинские военные продолжают демонстрировать “исключительную стойкость и инновационность” в войне против России.

По словам Гринкевича, инвестиции в Украину со стороны США способствуют не только защите населения и критической инфраструктуры, но и поддержке борьбы Киева, что также является “инвестицией в европейскую безопасность”.

Дипломаты из нескольких стран НАТО также подтвердили, что Украина продолжает получать вооружение через механизм PURL, пишет Радио Свобода.

Речь идет прежде всего об американских системах ПВО, дальнобойных боеприпасах, а также запчастях для истребителей F-16.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов НАТО, большее беспокойство среди союзников вызывает вопрос финансирования пакетов помощи, а не наличие самого вооружения.

Напомним, в Европе усилилась обеспокоенность относительно будущего программы PURL, в рамках которой страны-члены НАТО закупают для Украины оружие американского производства.

Такие опасения возникли на фоне войны в Иране, из-за которой сокращаются американские запасы вооружения.

Генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что Украина и в дальнейшем будет получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на влияние войны на Ближнем Востоке.

