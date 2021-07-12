11 июля состоялся финальный матч Италия — Англия в рамках Евро-2020. Подопечные Манчини сумели одержать победу над англичанами после серии пенальти 3:2.

После ожесточенного поединка на стадионе Уэмбли в Лондоне итальянцы в раздевалке радовались триумфу и эмоционально отпраздновали победу на Евро-2020.

В частности, экс-полузащитник сборной Италии 37-летний Даниэле Де Росси прокатился животом по столу.

Накануне футболисты национальной команды устроили настоящий душ из шампанского. Также игроки делали памятные фото и видео.

Де Росси играл в национальной команде с 2004-го до 2017 года. В целом он сыграл 117 матчей и забил 21 гол.

Со сборной он стал победителем чемпионата мира 2006.

С марта 2021 года он входит в тренерский штаб Роберто Манчини. Возглавляет должность тренера по развитию техники.

Факты ICTV подготовили обзор матча Италия — Англия в финале чемпионата Европы 2020, где есть все самые интересные моменты игры.