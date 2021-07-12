11 липня відбувся фінальний матч Італія – Англія у межах Євро-2020. Підопічні Манчіні зуміли здобути перемогу над англійцями після серії пенальті 3:2.

Після запеклого поєдинку на стадіоні Вемблі у Лондоні італійці в роздягальні раділи тріумфу та емоційно відсвяткували перемогу на Євро-2020.

Зокрема, екс-напівзахисник збірної Італії 37-річний Даніеле Де Россі прокотився животом по столу.

Напередодні футболісти національної команди влаштували справжній душ із шампанського. Також гравці робили пам’ятні фото та відео.

Де Россі грав у національній команді з 2004-го до 2017 року. Загалом він зіграв 117 матчів та забив 21 гол.

Зі збірною він став переможцем чемпіонату світу 2006.

Із березня 2021 року він входить до тренерського штабу Роберто Манчіні. Очолює посаду тренера з розвитку техніки.

Факти ICTV підготували огляд матчу Італія – Англія у фіналі чемпіонату Європи 2020, де є усі найцікавіші моменти гри.