У фіналі Копа Америка 2021 збірна Аргентини зуміла обіграти команду Бразилії (1:0) та здобути тріумф. Зірковий форвард Ліонель Мессі прокоментував перемогу та розповів, кому присвятив її.

– Це був неймовірний турнір. Ми багато чого можемо покращити в своїй грі, але правда в тому, що всі гравці виклалися на повну. Я пишаюся тим, що мені пощастило стати капітаном цієї команди, – зауважив Мессі.

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Водночас він повідомив, що присвятив перемогу на Копа Америка 2021 своїй сім’ї та друзям, які давали йому сили рухатися вперед та мотивували, а також усім людям, які вірили в команду.

– Однак насамперед дякую 45 мільйонам аргентинців, які пережили важкі часи через пандемію коронавірусу. Ця перемога для всіх, і, звичайно ж, для Дієго Марадони, який підтримував нас, де б не перебував, – зауважив футболіст.

11 липня о 3.00 за київським часом у Ріо-де-Жанейро пройшов фінал Копа Америка 2021. Матч відбувся на стадіоні Маракана між командами Аргентини та Бразилії.