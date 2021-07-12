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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Лучший бомбардир и самый молодой игрок: кто получил призы на Евро-2020

Євро-2020 Італія-Туреччина_гол Чіро Іммобіле

Вот и закончился чемпионат Европы по футболу 2020. Триумфальную победу на Евро-2020 одержала сборная Италии, которая в серии пенальти одолела команду Англии (3:2).

Таким образом подопечные Манчини получили кубок, а также денежный приз и бонусы для каждого из игроков, хорошо проявивших себя во время турнира.

Однако призы достались не только итальянцам, которые второй раз в истории стали чемпионами Европы по футболу.

В частности, звездный игрок сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду Золотой бутс. Он стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

В турнире нападающий Португалии провел четыре матча. На его счету пять голов и один результативный пас.

Лучший бомбардир и самый молодой игрок: кто получил призы на Евро-2020

В то же время 18-летний полузащитник сборной Испании Педри получил приз в категории Лучшего молодого игрока Евро-2020.

За сборную он сыграл четыре матча. Точность его передач составляет 92,3%.

Лучший бомбардир и самый молодой игрок: кто получил призы на Евро-2020

Вратарь победителей Евро-2020 сборной Италии Джанлуиджи Доннарума стал лучшим игроком турнира.

22-летний футболист сыграл за сборную всего 33 матча и выиграл с ней Евро-2020.

Между тем в финале чемпионата Европы он хорошо отразил два удара в серии пенальти и помог подопечным Манчини обыграть Англию.

В то же время в серии пенальти с Испанией в 1/2 финала он сделал важный сейв.

Лучший бомбардир и самый молодой игрок: кто получил призы на Евро-2020

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Источник: УЕФА

Фото: Getty Images

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