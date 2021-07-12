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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Найкращий бомбардир і наймолодший гравець: хто отримав призи на Євро-2020

Євро-2020 Італія-Туреччина_гол Чіро Іммобіле

Ось і закінчився чемпіонат Європи з футболу 2020. Тріумфальну перемогу на Євро-2020 здобула збірна Італії, яка у серії пенальті здолала команду Англії (3:2).

Таким чином підопічні Манчіні отримали кубок, а також грошовий приз та бонуси для кожного із гравців, які добре проявили себе під час турніру.

Однак призи дістралися не тільки італійцям, які вдруге в історії стали чемпіонами Європи з футболу.

Зокрема, зікровий гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав нагороду Золотий бутс. Він став найкращим бомбардиром Євро-2020.

У турнірі нападник Португалії провів чотири матчі. На його рахунку п’ять голів та один результативний пас.

Найкращий бомбардир і наймолодший гравець: хто отримав призи на Євро-2020

Водночас 18-річний півзахисник збірної Іспанії Педрі отримав приз у категорії Найкращого молодого гравця Євро-2020.

За збірну він зіграв чотири матчі. Точність його передач складає 92,3%.

Найкращий бомбардир і наймолодший гравець: хто отримав призи на Євро-2020

Воротар переможців Євро-2020 збірної Італії Джанлуїджі Доннарума став найкращим гравцем турніру.

22-річний футболіст зіграв за збірну загалом 33 матчі та виграв з нею Євро-2020.

Між тим у фіналі чемпіонату Європи він добре відбив два удари в серії пенальті та допоміг підопічним Манчіні обіграти Англію.

Водночас у серії пенальті з Іспанією в 1/2 фіналу він зробив важливий сейв.

Найкращий бомбардир і наймолодший гравець: хто отримав призи на Євро-2020

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Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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