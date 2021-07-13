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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Словно герой Храброго сердца: в Шотландии готовят гражданство для Манчини

Роберто Манчіні

Шотландское издание предложило наградить главного тренера сборной Италии Роберто Манчини гражданством своей страны за победу в финале Евро-2020 над Англией. Манчини стал для шотландцев словно героем фильма Храброе сердце.

Местная газета The National написала просьбу в новом выпуске и разместила фотографию главного тренера сборной Италии на обложке.

— Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс — король Шотландии, который боролся за независимость от Англии) почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей помочь награждению Манчини за заслуги перед Шотландией, — написали в издании.

Накануне финала Евро-2020 The National поместила Манчини на обложку в образе героя Храброго сердца Уильяма Уоллеса.

Сюжет фильма в главной роли с Мелом Гибсоном рассказывает о борьбе шотландцев за свою независимость против власти Англии.

Рядом с изображением тренера была надпись: Спасите нас, Роберто, вы наша последняя надежда.

Тогда же Манчини заявил, что это смешно выглядит. Однако он сохранил и забрал с собой выпуск газеты из Лондона, где был на главной странице.

11 июля прошла ожесточенная игра между сборными Италии и Англии. Одержали победу подопечные Манчини после серии пенальти (3:2)

Факты ICTV предлагают пересмотреть обзор матча Италия — Англия, и вспомнить все самые острые моменты поединка титанов.

Фото: Getty Images

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