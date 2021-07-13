Шотландское издание предложило наградить главного тренера сборной Италии Роберто Манчини гражданством своей страны за победу в финале Евро-2020 над Англией. Манчини стал для шотландцев словно героем фильма Храброе сердце.

Местная газета The National написала просьбу в новом выпуске и разместила фотографию главного тренера сборной Италии на обложке.

Tomorrow’s front page ????️ Call for National reader and Euro 2020 champion Roberto ‘the Bruce’ Mancini to be awarded for services to Scotland pic.twitter.com/ZYe8eyariN — The National (@ScotNational) July 12, 2021

— Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс — король Шотландии, который боролся за независимость от Англии) почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей помочь награждению Манчини за заслуги перед Шотландией, — написали в издании.

Накануне финала Евро-2020 The National поместила Манчини на обложку в образе героя Храброго сердца Уильяма Уоллеса.

“We can’t take another 55 years of them banging on about this!” The front page of Scottish newspaper The National depicts #ITA head coach Roberto Mancini as William Wallace ahead of the #Euro2020 final this weekend. pic.twitter.com/ZAnrevDoln — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021

Сюжет фильма в главной роли с Мелом Гибсоном рассказывает о борьбе шотландцев за свою независимость против власти Англии.

Рядом с изображением тренера была надпись: Спасите нас, Роберто, вы наша последняя надежда.

Тогда же Манчини заявил, что это смешно выглядит. Однако он сохранил и забрал с собой выпуск газеты из Лондона, где был на главной странице.

11 июля прошла ожесточенная игра между сборными Италии и Англии. Одержали победу подопечные Манчини после серии пенальти (3:2)

Факты ICTV предлагают пересмотреть обзор матча Италия — Англия, и вспомнить все самые острые моменты поединка титанов.