Шотландское издание предложило наградить главного тренера сборной Италии Роберто Манчини гражданством своей страны за победу в финале Евро-2020 над Англией. Манчини стал для шотландцев словно героем фильма Храброе сердце.

Местная газета The National написала просьбу в новом выпуске и разместила фотографию главного тренера сборной Италии на обложке.

Call for National reader and Euro 2020 champion Roberto ‘the Bruce’ Mancini to be awarded for services to Scotland pic.twitter.com/ZYe8eyariN

Накануне финала Евро-2020 The National поместила Манчини на обложку в образе героя Храброго сердца Уильяма Уоллеса.

“We can’t take another 55 years of them banging on about this!”

The front page of Scottish newspaper The National depicts #ITA head coach Roberto Mancini as William Wallace ahead of the #Euro2020 final this weekend. pic.twitter.com/ZAnrevDoln

