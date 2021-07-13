Шотландське видання запропонувало нагородити головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні громадянством своєї країни за перемогу у фіналі Євро-2020 над Англією. Манчіні став для шотландців немов героєм фільму Хоробре серце.

Місцева газета The National написала прохання у новому випуску та розмістила фотографію головного тренера збірної Італії на обкладинці.

Tomorrow’s front page ????️ Call for National reader and Euro 2020 champion Roberto ‘the Bruce’ Mancini to be awarded for services to Scotland pic.twitter.com/ZYe8eyariN — The National (@ScotNational) July 12, 2021

– Зробіть Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландії, який боровся за незалежність від Англії) почесним громадянином Шотландії. Закликаємо читачів посприяти нагородженню Манчіні за заслуги перед Шотландією, – написали у виданні.

Напередодні фіналу Євро-2020 The National помістила Манчіні на обкладинку в образі героя Хороброго серця Вільяма Воллеса.

“We can’t take another 55 years of them banging on about this!” The front page of Scottish newspaper The National depicts #ITA head coach Roberto Mancini as William Wallace ahead of the #Euro2020 final this weekend. pic.twitter.com/ZAnrevDoln — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021

Сюжет фільму в головній ролі з Мелом Гібсоном розповідає про боротьбу шотландців за свою незалежність проти влади Англії.

Поряд із зображенням тренера був надпис: Врятуйте нас, Роберто, ви наша остання надія.

Тоді ж Манчіні заявив, що це кумедно виглядає. Однак він зберіг та забрав з собою випуск газети з Лондона, де був на головній сторінці.

11 липня пройшла запекла гра між збірними Італії та Англії. Здобули перемогу підопічні Манчіні після серії пенальті (3:2)

Факти ICTV пропонують переглянути огляд матчу Італія – Англія, та пригадати усі найгостріші моменти поєдинку титанів.