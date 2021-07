Шотландське видання запропонувало нагородити головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні громадянством своєї країни за перемогу у фіналі Євро-2020 над Англією. Манчіні став для шотландців немов героєм фільму Хоробре серце.

Місцева газета The National написала прохання у новому випуску та розмістила фотографію головного тренера збірної Італії на обкладинці.

Call for National reader and Euro 2020 champion Roberto ‘the Bruce’ Mancini to be awarded for services to Scotland pic.twitter.com/ZYe8eyariN

Напередодні фіналу Євро-2020 The National помістила Манчіні на обкладинку в образі героя Хороброго серця Вільяма Воллеса.

“We can’t take another 55 years of them banging on about this!”

The front page of Scottish newspaper The National depicts #ITA head coach Roberto Mancini as William Wallace ahead of the #Euro2020 final this weekend. pic.twitter.com/ZAnrevDoln

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021