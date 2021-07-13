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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Немов герой Хороброго серця: у Шотландії готують громадянство для Манчіні

Роберто Манчіні

Шотландське видання запропонувало нагородити головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні громадянством своєї країни за перемогу у фіналі Євро-2020 над Англією. Манчіні став для шотландців немов героєм фільму Хоробре серце.

Місцева газета The National написала прохання у новому випуску та розмістила фотографію головного тренера збірної Італії на обкладинці.

– Зробіть Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландії, який боровся за незалежність від Англії) почесним громадянином Шотландії. Закликаємо читачів посприяти нагородженню Манчіні за заслуги перед Шотландією, – написали у виданні.

Напередодні фіналу Євро-2020 The National помістила Манчіні на обкладинку в образі героя Хороброго серця Вільяма Воллеса.

Сюжет фільму в головній ролі з Мелом Гібсоном розповідає про боротьбу шотландців за свою незалежність проти влади Англії.

Поряд із зображенням тренера був надпис: Врятуйте нас, Роберто, ви наша остання надія.

Тоді ж Манчіні заявив, що це кумедно виглядає. Однак він зберіг та забрав з собою випуск газети з Лондона, де був на головній сторінці.

11 липня пройшла запекла гра між збірними Італії та Англії. Здобули перемогу підопічні Манчіні після серії пенальті (3:2)

Факти ICTV пропонують переглянути огляд матчу Італія – Англія, та пригадати усі найгостріші моменти поєдинку титанів.

Фото: Getty Images

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