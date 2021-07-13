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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020

сборная евро2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную Евро-2020. Больше всего в ней футболистов сборной Италии и Англии.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, технические наблюдатели включили в список лучших пять игроков сборной Италии и три футболиста, представляющих Англию. Именно эти сборные сыграли в финале турнира.

Также в сборную Евро-2020 попали по одному футболисту Дании, Испании и Бельгии.

Вратарь:

  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники:

  • Кайл Уокер (Англия);
  • Леонардо Бонуччи (Италия);
  • Гарри Магуайр (Англия);
  • Леонардо Спинаццола (Италия).

Полузащитники:

  • Пьер-Эмиль Хейберг (Дания);
  • Жоржиньо (Италия);
  • Педри (Испания).

Нападающие:

  • Федерико Кьеза (Италия);
  • Ромелу Лукаку (Бельгия);
  • Рахим Стерлинг (Англия).

Лучшим игроком турнира стал вратарь Италии Джанлуиджи Доннарума, лучшим молодым игроком — Педри, а лучшим бомбардиром — Криштиану Роналду.

Напомним, чемпионом Европы стала сборная Италии, которая в ночь на 12 июля обыграла Англию в серии пенальти в финальном матче на стадионе Уэмбли.

Детальный обзор матча Англия — Италия смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: УЕФА

Источник: УЕФА

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