Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную Евро-2020. Больше всего в ней футболистов сборной Италии и Англии.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, технические наблюдатели включили в список лучших пять игроков сборной Италии и три футболиста, представляющих Англию. Именно эти сборные сыграли в финале турнира.
Также в сборную Евро-2020 попали по одному футболисту Дании, Испании и Бельгии.
Вратарь:
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники:
- Кайл Уокер (Англия);
- Леонардо Бонуччи (Италия);
- Гарри Магуайр (Англия);
- Леонардо Спинаццола (Италия).
Полузащитники:
- Пьер-Эмиль Хейберг (Дания);
- Жоржиньо (Италия);
- Педри (Испания).
Нападающие:
- Федерико Кьеза (Италия);
- Ромелу Лукаку (Бельгия);
- Рахим Стерлинг (Англия).
Лучшим игроком турнира стал вратарь Италии Джанлуиджи Доннарума, лучшим молодым игроком — Педри, а лучшим бомбардиром — Криштиану Роналду.
Напомним, чемпионом Европы стала сборная Италии, которая в ночь на 12 июля обыграла Англию в серии пенальти в финальном матче на стадионе Уэмбли.
Детальный обзор матча Англия — Италия смотрите в материале Фактов ICTV.
Фото: УЕФА