Английские болельщики возмущены финальным матчем Евро-2020 и считают его не совсем справедливым. Они требуют переигрывания поединка между сборными Англии и Италии.

По мнению футбольных фанатов, матч Англия — Италия мог бы завершиться иначе, если бы главный арбитр Бьорн Кейперс показал итальянскому защитнику Джорджо Кьеллини красную карточку за откровенный фол против англичанина Букайо Сака на последних минутах основного времени.

Болельщики даже создали петицию, в которой требуют переиграть финал чемпионата Европы 2020.

— Игра была абсолютно несправедливой. Итальянец получил лишь желтую карточку за то, что жестоко потянул игрока сборной Англии за шею. Это выглядело, будто он его раб. Все толчки, удары трактовались в пользу Италии. Судейство, безусловно, было предвзятым. Италии следовало давать красную карточку за такой подход к игре, — говорится в петиции.

По состоянию на утро 13 июля петицию подписали более 93 тыс. человек. Для того, чтобы документ рассмотрели, нужно собрать 150 тыс. подписей.

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Источник: change.org