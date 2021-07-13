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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Все могло бути інакше: англійці вимагають перегравання фіналу Євро-2020

Вболівальники Євро-2020

Англійські вболівальники обурені фінальним матчем Євро-2020 та вважають його не зовсім справедливим. Вони вимагають переграти поєдинок між збірними Англії та Італії.

На думку футбольних фанатів, матч Англія – Італія міг би завершитися інакше, якби головний арбітр Бйорн Кейперс показав італійському захисникові Джорджо К’єлліні червону картку за відвертий фол проти англійця Букайо Сака на останніх хвилинах основного часу.

Уболівальники навіть створили петицію, у якій вимагають переграти фінал чемпіонату Європи 2020.

– Гра була абсолютно несправедливою. Італієць отримав лише жовту картку за те, що жорстоко потягнув гравця збірної Англії за шию. Це виглядало, наче він його раб. Всі поштовхи, удари трактувалися на користь Італії. Суддівство, безумовно, було упередженим. Італії слід було давати червону картку за такий підхід до гри, – йдеться в петиції.

Станом на ранок 13 липня петицію підписали понад 93 тис. осіб. Для того, щоб документ розглянули, потрібно зібрати 150 тис. підписів.

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Джерело: change.org

Фото: Getty Images

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