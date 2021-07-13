Форвард збірної Англії Маркус Рашфорд, який не зміг реалізувати пенальті у фіналі Євро-2020 з Італією, вибачився перед фанатами та пояснив свою невдачу.

Рашфорд у матчі Італія-Англія не забив пенальті в післяматчевій серії. Він поцілив у стійку.

Після програшу Англії на Євро-2020 нападник команди у соцмережі звернувся до вболівальників.

– Не знаю, з чого почати, і навіть не знаю, як висловити словами, що я відчуваю зараз. У мене був важкий сезон (програний фінал ліги Європи, – Ред.). Думаю, це було зрозуміло всім, і я, ймовірно, вийшов на поле у фіналі Євро-2020 з недостатньою впевненістю, – пояснив гравець.

За словами Рашфорда, він хотів забити пенальті, але щось пішло не так. Результат, як сказав футболіст, виявився не таким, як хотілось би.

Він засмутився та вважає, що підвів команду та усіх фанатів.

– Усе, що від мене вимагалося, це реалізувати пенальті. Я можу забивати 11-метрові з заплющеними очима. Чому ж цього разу не вдалось? Ця думка не йде з голови відтоді, як я вдарив по м’ячу. Фінал. 55 років. Один пенальті. Історія. Усе, що я можу сказати, – пробачте, – написав гравець.

Водночас форвард додав, що він приймає критику своєї гри, а саме – незабитого пенальті.

Однак Маркус дав зрозуміти, що слів підтримки отримав значно більше, ніж образ.

– Повідомлення, які я отримав, були дуже приємними. Я мало не розплакався. Дякую за добрі слова. Я повернуся сильнішим, – написав він.

11 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні відбувся матч Італія – Англія у межах фіналу чемпіонату Європи 2020.

Із рахунком 3:2 завершився поєдинок на користь підопічних Манчіні після серії пенальті.

Таким чином Італія вдруге в історії стала чемпіоном Європи після 1968 року.

Джерело: Marcus Rashford