Звездный боец ​​UFC Конор Макгрегор уверяет, что травмировал левую ногу еще до поединка с Дастином Порье, который состоялся 11 июля в Лас-Вегасе. В то же время он намекнул, что руководство знало о травме, но позволило ему выйти в октагон.

Макгрегор показал фото-доказательства из тренировочного лагеря перед третьим поединком со своим главным соперником Порье.

All you pull out merchants wouldn’t last 13 seconds in my world.

My 4 part Netflix docuseries coming soon has the entire bts.

I’m gonna title it “Mad Mac’s: Fury Road” pic.twitter.com/nNNShC8mfo

