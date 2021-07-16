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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

В UFC об этом знали: Макгрегор выходил на бой с Порье уже с травмой ноги

Порье - МакГрегор

Звездный боец ​​UFC Конор Макгрегор уверяет, что травмировал левую ногу еще до поединка с Дастином Порье, который состоялся 11 июля в Лас-Вегасе. В то же время он намекнул, что руководство знало о травме, но позволило ему выйти в октагон.

Макгрегор показал фото-доказательства из тренировочного лагеря перед третьим поединком со своим главным соперником Порье.

На фотографиях видно, что у известного ирландского бойца уже были проблемы с левой лодыжкой.

Между тем Конор заявил, что в UFC знали о травме. Но несмотря на это, все равно позволили ему выйти на бой.

— Я был травмирован, когда выходил на бой. Люди спрашивали меня: Когда была сломанная нога?. Спросите Дейну Уайта, UFC, доктора Дэвидсона и главного врача. Они знают. У меня был cтрессовий перелом, когда я заходил в клетку, — объяснил Макгрегор.

В ночь на 11 июля на T-Mobile Арене состоялся турнир UFC 264. В главном поединке воевали Конор МакГрегор и Дастин Порье.

В первом раунде Порье вышел победителем, после того как Макгрегор травмировал ногу.

Экс-чемпион UFC расстроился из-за травмы и проигрыша. Он даже высказался с угрозами в адрес соперника и его жены.

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Фото: Getty Images

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