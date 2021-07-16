Звездный боец ​​UFC Конор Макгрегор уверяет, что травмировал левую ногу еще до поединка с Дастином Порье, который состоялся 11 июля в Лас-Вегасе. В то же время он намекнул, что руководство знало о травме, но позволило ему выйти в октагон.

Макгрегор показал фото-доказательства из тренировочного лагеря перед третьим поединком со своим главным соперником Порье.

All you pull out merchants wouldn’t last 13 seconds in my world.

My 4 part Netflix docuseries coming soon has the entire bts.

I’m gonna title it “Mad Mac’s: Fury Road” pic.twitter.com/nNNShC8mfo — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 16, 2021

На фотографиях видно, что у известного ирландского бойца уже были проблемы с левой лодыжкой.

Между тем Конор заявил, что в UFC знали о травме. Но несмотря на это, все равно позволили ему выйти на бой.

— Я был травмирован, когда выходил на бой. Люди спрашивали меня: Когда была сломанная нога?. Спросите Дейну Уайта, UFC, доктора Дэвидсона и главного врача. Они знают. У меня был cтрессовий перелом, когда я заходил в клетку, — объяснил Макгрегор.

В ночь на 11 июля на T-Mobile Арене состоялся турнир UFC 264. В главном поединке воевали Конор МакГрегор и Дастин Порье.

В первом раунде Порье вышел победителем, после того как Макгрегор травмировал ногу.

Экс-чемпион UFC расстроился из-за травмы и проигрыша. Он даже высказался с угрозами в адрес соперника и его жены.