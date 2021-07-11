У ніч на 11 липня 2021 року на T-Mobile Арені в Лас-Вегасі відбувся головний турнір літа UFC 264.

У головному бою вечора Конор Макгрегор (п’ятий номер рейтингу легкої ваги) не взяв реванш у першого номера Дастіна Пор’є.

Бій UFC 264 тривав лише один раунд.

Пор’є впевнено забрав собі перший раунд, провівши тейкдаун і обробивши Макгрегора в партері. Незважаючи на це ірландець встав, але за секунди до закінчення раунду зламав ногу, і рефері зупинив бій, присудивши перемогу американцю.

Таким чином, Дастін Пор’є знову виграв у Макгрегора технічним нокаутом і тепер рахунок особистих зустрічей 2-1 на користь Дастіна.

Незважаючи на програш і травму, Макгрегор сказав, що не здасться.

– Це ще не кінець. Якщо мені доведеться побитися з ним на вулиці, значить буде так, – прокоментував свій програш він.

Макгрегор також зробив негарний коментар про дружину Пор’є.

– Ти не ламав мені ногу своїм ударом. Я перевірив. Твоя дружина в моєму списку. Гей, мала, дай мені відповідь на повідомлення. До біса Дастіна, – сказав ірландець в октагоні.

Напередодні бою, в ніч із 8 на 9 липня відбулася прес-конференція та битва поглядів Пор’є та МакГрегора. Під час традиційної битви поглядів МакГрегор всіляко намагався провокувати свого опонента у притаманній йому манері. На таку поведінку Пор’є реагував дуже стримано, хоч і кинув кілька фраз у бік ірландця.