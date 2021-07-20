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Дмитро Кудрявцев |

Будут искать другие команды: Луческу досрочно отправит в Киев шестерых игроков

Мірча Луческу

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу не рассчитывает на шестерых футболистов, которые сейчас находятся в расположении команды на учебно-тренировочных сборах в Швейцарии.

Уже в ближайшее время игроки вернутся в украинскую столицу, где займутся поисками новых вариантов для трудоустройства.

В частности, на мини-сборе в Австрии, куда бело-синие переедут из Швейцарии уже завтра, не примут участие нападающий Владислав Супряга и нигерийский атакующий полузащитник Бенито.

Оба футболиста не попали даже в заявку на сегодняшний матч против Атлетика из Бильбао, который киевляне проиграли со счетом 0:1.

Фамилии еще четверых игроков, которые не входят в планы Луческу на сезон, пока не известны.

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На последнем сборе чемпионы и обладатели кубка Украины проведут два контрольных матча.

На 23 июля запланирована игра с берлинским Унионом в городе Кематен, а 26 июля в Куфштайне Динамо сыграет против испанского Вильярреала.

После этого матча команда вернется в Киев, где продолжит готовиться к матчу второго тура УПЛ против Вереса, который запланирован на 1 августа.

Источник: Meta-ratings

Фото: пресс-служба Динамо Киев

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